Сахар состовляет 3 пятых вишневого варенья , а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше , чем сахара какова масса варенья?
Математика
Сахар состовляет 3 пятых вишневого варенья , а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше , чем сахара какова масса варенья?
Ответ(ы):
Гость:
Вишня 2/5 варенья сахар 3/5, 3/5<2/5 на 1 часть (т.е 1 часть=2кг),значит вишни 4кг-2х2=4,а сахара 3х2=6 кг,6+4=10кг варенья
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