Сахар состовляет 3 пятых вишневого варенья , а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше , чем сахара какова масса варенья?

Математика

Сахар состовляет 3 пятых вишневого варенья , а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше , чем сахара какова масса варенья?

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