Объем одной посуды 800 г, а второй посуды 700 г. Используя только две посуды, как можно налить 300 г воды?

Гость: Гость:

В первую посуду налить 800г воды вылить в700г , в первой останется 100г из второй вылить воду и налить туда 100г из первой, потом опять в первую налить 800г и вылить во вторую, в первой останется 200г из второй посуды надо вылить воду и налить из первой 200г, сново набираем 800г в первую посуду и выливаем во второй сосуд там где есть уже 200г и в первой посуде останеться 300г. ЗАПУТАНО НО РЕШЕНИЕ)))))))))