Рассказ про дельфина

Биология
Рассказ про дельфина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
дельфины – это небольшие киты. Как и другие китообразные, дельфины дышат не жабрами, а воздухом. Они никогда не покидают море, здесь рождаются их детеныши. Мать вскармливает их молоком, поэтому дельфины относятся к млекопитающим. Они – теплокровные. У них острые зубы, а их голова заканчивается ртом, похожим на птичий клюв. Основная пища дельфинов – рыба, моллюски и мелкие морские животные. Обычные дельфины имеют в длину около 1,6 метра. У них большой рот с 80-100 зубами. Сверху имеют черную или серую окраску, а живот у них белый с черными плавниками. К тому же семейству, что и дельфины, относятся морские свиньи. Морская свинья, обитающая на всех широтах от Гренландии до Северной Африки, — один из самых миролюбивых дельфинов. Кроме рыбы она ест ракообразных и даже водоросли. Поэтому она старается держаться на мелководье, где для нее много пищи.
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