Сочинение на тему почему городской житель редко встречается с землей
Русский язык
Сочинение на тему почему городской житель редко встречается с землей
Ответ(ы):
Гость:
Городской житель - человек,увлеченный совими проблемами.Он не замечает природу.И на землю тоже не обращает вниманию.А вот сельски йжитель не может жить без земли.Земля-его дом
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