Одноклітинні водорості-а)ламінарія б)хламідомонада в)спірогіра г)улотрикс плауноподібні -а)голонасінні б)спорові в)квіткові г)прокаріоти статеве покоління переважає у життєвому циклі а)плауноподібних б)хвощеподібних в)мохоподіб...

Биология
Одноклітинні водорості-а)ламінарія б)хламідомонада в)спірогіра г)улотрикс плауноподібні -а)голонасінні б)спорові в)квіткові г)прокаріоти статеве покоління переважає у життєвому циклі а)плауноподібних б)хвощеподібних в)мохоподібних г)папоротеподібних
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-б,в,г 2-б 3-в,г. Допоможи й мені будьласка
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