Решите две задачи: 1. Длина прямоугольника 1 целая 4/20 десятых, а ширина на 3/20 м БОЛЬШЕ длины. Найдите периметр прямоугольника. 2. В один из дней зимних каникул мальчик 2 целых 3/5 ч катался на лыжах, а на коньках на 1 цел...

Математика

Решите две задачи: 1. Длина прямоугольника 1 целая 4/20 десятых, а ширина на 3/20 м БОЛЬШЕ длины. Найдите периметр прямоугольника. 2. В один из дней зимних каникул мальчик 2 целых 3/5 ч катался на лыжах, а на коньках на 1 целую 4/5 десятых БОЛЬШЕ. Сколько всего времени он катался на лыжах и коньках?

Автор: Гость