Решите две задачи: 1. Длина прямоугольника 1 целая 4/20 десятых, а ширина на 3/20 м БОЛЬШЕ длины. Найдите периметр прямоугольника. 2. В один из дней зимних каникул мальчик 2 целых 3/5 ч катался на лыжах, а на коньках на 1 цел...
Математика
Решите две задачи: 1. Длина прямоугольника 1 целая 4/20 десятых, а ширина на 3/20 м БОЛЬШЕ длины. Найдите периметр прямоугольника. 2. В один из дней зимних каникул мальчик 2 целых 3/5 ч катался на лыжах, а на коньках на 1 целую 4/5 десятых БОЛЬШЕ. Сколько всего времени он катался на лыжах и коньках?
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Помогите пожалуйста найти грамматическую основу в предложении : Прекрасный нюх, сила,олимпийское спокойствие,безграничная преданность,благородство.