Саша купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег, у него осталось 50 рублей , сколько де??ег было у саши первоначально?

Математика

Саша купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег, у него осталось 50 рублей , сколько де??ег было у саши первоначально?

Автор: Гость