Саша купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег, у него осталось 50 рублей , сколько де??ег было у саши первоначально?
Математика
Саша купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег, у него осталось 50 рублей , сколько де??ег было у саши первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Тогда у него осталось 1-5/7=2/7Значит 50-это 2/750/(2/7)=50*(7/2)=175 рублейответ 175 рублей
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