Прочитайте предложения выберая подходящин падежные окончания 1. звучала мелодия ... вальса. 2.Путники отдыхали в тени ... дуба.3. Эскурсанты любовались величием ... памятника ( прилагательные: Древний,старинный,старый.) 1 Мы шл...
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Прочитайте предложения выберая подходящин падежные окончания 1. звучала мелодия ... вальса. 2.Путники отдыхали в тени ... дуба.3. Эскурсанты любовались величием ... памятника ( прилагательные: Древний,старинный,старый.) 1 Мы шли на лыжах по ... насту.2. Больной лежал на ... матрасе. 3.Дятел долбил дерево ... клювом.(прилагательные:Крепкий, жёсткий,твёрдый.) 1.С моря дул ... ветер.2.Из ... песка дети строили башню.3. ... полено не горело.(прилагательные:Мокрый,сырой,влажный.) Помогите очень нужно
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