ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА увеличь 3 метра 45 см на 16 метров 55 см
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА увеличь 3 метра 45 см на 16 метров 55 см
Ответ(ы):
Гость:
3 м 16 см + 16 м 55 см = 19 м 71 см
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