Сделать письменный звуко буквенный разбор слова глазки
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Сделать письменный звуко буквенный разбор слова глазки
Ответ(ы):
Гость:
Г (г) согл, звон, тв, парн л (л) согл, звон, тв, непар а (а) гла , уд з (с) согл, тв, глух, парн к (к") согл, мяг, глух, парн и (и) гла , без 6 бук, 6 зв, 2 слога
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