Сравните амёбу и инфузорию туфельку.найдите 10 отличий и 10 сходств

Гость: Гость:

1. У инфузории 2 ядра (малое и большое) . У амебы одно. 2. У инфузории постоянная форма тела. У амёбы непостоянная, вечно переливающаяся 3. Передвигаются инфузории ресничками, амёбы - ложноножками. 4. У инфузории две сократительные вакуоли, у амёбы - одна 5. Инфузория туфелька размножается половым и бесполым путём. Амёба только бесполым. 6. У инфузории есть ротовое отверстие, у амёбы его нет. 7. У инфузории имеется порошица, у амёбы нет. 8. Инфузория защищена от окружающей среды, она покрыта пелликулой, амёба покрыта только мембраной. 9. У инфузории имеется глотка, у амёб её нет. 10. У инфузории имеется трихоциста (для нападения и защиты), у амёбы нет её.