Как из бутанола-2 получить бутанон?

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Жестким окислением бутанола-2 в кислой среде (K2Cr2O7 + H2SO4) или вместо дихромата взять марганцовку (KMnO4) Побочными продуктами будут сульфат хрома( Cr2(SO4)3) или марганца( MnSO4) (смотря какой окислитель взять), K2SO4 и вода