Реши задачу с помощью уравнения. в трёх экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся.сколько таких же автобусов понадобится,чтобы расместить 336 учащихся?

Математика
Реши задачу с помощью уравнения. в трёх экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся.сколько таких же автобусов понадобится,чтобы расместить 336 учащихся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-автобусы,336:х-в одном автобусе,126:3- тоже в одном автобусе. 336:х=126:3 336:х=42 х=336:42 х=8 Ответ: понадобится 8 автобусов
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