Реши задачу с помощью уравнения. в трёх экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся.сколько таких же автобусов понадобится,чтобы расместить 336 учащихся?

Математика

Реши задачу с помощью уравнения. в трёх экскурсионных автобусах разместились 126 ??чащихся.сколько таких же автобусов понадобится,чтобы расместить 336 учащихся?

Автор: Гость