Напишите пожалуйста план сочинения по картине "бегущие от грозы"

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На переднем плане картины Константина Маковского Дети, бегущие от грозы мы видим темные воды узкого ручейка, через который перебегает по мостику девочка, несущая на спине своего маленького брата. Позади ребят уходящий к горизонту массив леса, в который они ходили за грибами.Ненадежный мостик слегка прогибается под ногами девочки. Белокурый мальчик боязливо обхватывает шею сестры руками. Она поддерживает его за ноги, прижимает их к себе, не давая брату упасть.В глазах детей читается испуг. Девочка с опаской оглядывается на надвигающуюся грозу. Ветер треплет ее светлые волосы и платок. Еще чуть-чуть и начнется ливень.Через пейзаж, общее темное колористическое решение картины художник Константин Маковский показывает не только погодные условия, в которых оказались дети бегущие от грозы, но и подчеркивает их переживания и страх. Однако, гнущиеся под порывами ветра травы, мрачное серое небо, затянутое тучами сменяются к горизонту голубыми просветами и светлым пятном пшеничного поля. Тем самым художник показывает, что погодные ненастья проходящие - впереди у юных героев полотна радостная детская пора.