10 (ж.р.) каторые оканчиваются на чь щь
Русский язык
10 (ж.р.) каторые оканчиваются на чь щь
Ответ(ы):
Гость:
Ночь, печь, мышь, тишь, мочь(гл.), дочь, Керчь,течь, речь, сечь, вещь.
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