Кого имел в виду толстой писав рассказ КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Литература
Кого имел в виду толстой писав рассказ КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
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Автор: Гость
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Гость:
Мы изучали давно. вроде себя или друга
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