У Миши есть линейка на шкале которой отмечены только 0см 5см и 13см. Как пользуясь этой линейкой он сможет построить отрезок длинной 3 см 2см и 1см

Гость: Гость:

1) Отмеряет 13 см. и потом 2 раза по пять внутри отрезка длиной 13 см вот тебе и оставшиеся 3 см. 2) я что то не поняла 3) 2 раза по 13 отмеряет и потом внутри отрезка в 26 см 5 раз по 5 вот тебе и 1 оставшийся см.