Помогите мне решить задачу: сумма трёх различных чисел равна их произведению.Что ??то за числа?
Математика
Помогите мне решить задачу: сумма трёх различных чисел равна их произведению.Что ??то за числа?
Ответ(ы):
Гость:
то числа 1,2,3.1+2+3=61*2*3=6
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