Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.

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Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.

Автор: Гость