Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.

Русский язык
Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь есть причастный оборот и это сложное предложение
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