Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.
Русский язык
Почему здесь ставится запятая? нужные запятые отмечены -(!) Каширка,огибавшая дер??вню,разлилась,и ,когда мы подошли к броду, (!) мне оказалось невозможно перейти ,не залив сапоги.
Ответ(ы):
Гость:
Здесь есть причастный оборот и это сложное предложение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение по роману"Герой нашего времени " на тему: Виновен ли П??чорин в гибели Беллы ?
Английский язык
География