Свежие грибы содержат по массе 90% воды, а сухие-12%. Сколько получиться сухих грибов из 22 кг свежих?

Математика

Свежие грибы содержат по массе 90% воды, а сухие-12%. Сколько получиться сухих грибов из 22 кг свежих?

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