Свежие грибы содержат по массе 90% воды, а сухие-12%. Сколько получиться сухих грибов из 22 кг свежих?
Математика
Свежие грибы содержат по массе 90% воды, а сухие-12%. Сколько получиться сухих грибов из 22 кг свежих?
Ответ(ы):
Гость:
(100-90)*22/100=2.2 кг грибов без воды 2.2*100/(100-12)=2.5 кг Ответ 2.5 кг
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