Найдите значение выражения log9log3 27
Алгебра
Найдите значение выражения log9log3 27
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Log9log27=log93(9-основание)=0.5
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