Найдите значение выражения log9log3 27

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Найдите значение выражения log9log3 27
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Гость:
Log9log27=log93(9-основание)=0.5
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