Определить род существительных: Пальто,снег,кофе,зима,помидор,озеро,мороз,пальма,ветер,стужа,солнце,дерево,книга,пинал,ручка,стол,часы,утро.
Русский язык
Определить род существительных: Пальто,снег,кофе,зима,помидор,озеро,мороз,пальма,ветер,стужа,солнце,дерево,книга,пинал,ручка,стол,часы,утро.
Ответ(ы):
Гость:
Средний род, муж род, муж род, жен род, муж род, ср род, муж род, жен род, муж род, жен род, ср род,ср род,жен род,муж род,жен род,муж род, не имеет рода, ср род.
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