Al(OH)3+H2SO4= MgCl2+Ba(OH)2= Fe2O3+HNO3= ZnSO4+NaOH= P2O5+N2O=

Химия
Al(OH)3+H2SO4= MgCl2+Ba(OH)2= Fe2O3+HNO3= ZnSO4+NaOH= P2O5+N2O=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Al(OH)₃+3H₂SO₄=Al₂(SO₄)₃ + 6H2O MgCl₂+Ba(OH)₂= Mg(OH)₂+BaCl₂ Fe ₂O₃+6HNO₃=2Fe(NO₃)₃ + 3H₂O ZnSO ₄+2NaOH=Na₂SO₄+Zn(OH)₂ P ₂O ₅ +  3Na ₂O  =  2Na ₃PO ₄
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти прямой угол с вершиной в точке O. Отложи от точки O на сторонах угла равные ??трезки OA и OB длиной по 3 см. Соедини отрезки точками A и B....
Ответить
Математика
Сколько делителей имеет число: а)8; б)12; в)13; г)60.
Ответить
Математика
Таня задумала число умножила его на 15 и результат вычла из 80 получила 20 какое числ?? задумала Таня
Ответить
Русский язык
19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я ...
Ответить
Обществознание
Какая монета оценивалась до революции в полкопейки?
Ответить