Al(OH)3+H2SO4= MgCl2+Ba(OH)2= Fe2O3+HNO3= ZnSO4+NaOH= P2O5+N2O=
Химия
Al(OH)3+H2SO4= MgCl2+Ba(OH)2= Fe2O3+HNO3= ZnSO4+NaOH= P2O5+N2O=
Ответ(ы):
Гость:
2Al(OH)₃+3H₂SO₄=Al₂(SO₄)₃ + 6H2O MgCl₂+Ba(OH)₂= Mg(OH)₂+BaCl₂ Fe ₂O₃+6HNO₃=2Fe(NO₃)₃ + 3H₂O ZnSO ₄+2NaOH=Na₂SO₄+Zn(OH)₂ P ₂O ₅ + 3Na ₂O = 2Na ₃PO ₄
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