Таня задумала число умножила его на 15 и результат вычла из 80 получила 20 какое числ?? задумала Таня

Математика
Таня задумала число умножила его на 15 и результат вычла из 80 получила 20 какое числ?? задумала Таня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80 -20=60 6015=4(ч) Ответ: Таня задумала- 4
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