Таня задумала число умножила его на 15 и результат вычла из 80 получила 20 какое числ?? задумала Таня
Математика
Таня задумала число умножила его на 15 и результат вычла из 80 получила 20 какое числ?? задумала Таня
Ответ(ы):
Гость:
80 -20=60 6015=4(ч) Ответ: Таня задумала- 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
19. Прочитайте. Вспомните сказки. Вставьте пропущенные буквы и слова. 1. Жил был ж...??торотый ..................... , звали его Пудик. 2. Дам я ...
Обществознание
Обществознание