Подбросили резиновый мяч! Под действием какой силы изменяется направление движения мяча, брошенного горизонтально?

Физика
Подбросили резиновый мяч! Под действием какой силы изменяется направление движения мяча, брошенного горизонтально?
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Ответ(ы):
Гость:
Под действием силы тяжести
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