Реферат про ворону по окружающему миру для 2-го класса

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Вороны водятся в лесах всех типов и, кроме того, являются обычными обитателями поселений, не исключая и крупных городов. Наиболее широко распространена серая ворона. По величине она крупнее грача и галки, но раза в два меньше ворона. Серые вороны — двухцветные птицы: туловище пепельно-серое, клюв, ноги, голова, передняя часть горла, крылья и хвост черные.Гнезда, похожие на грачиные, вороны устраивают на опушке леса или в рощах, а также на отдельно стоящих деревьях в развилках стволов на толстых ветвях. Часть ворон устраивает гнезда в городских садах и парках и даже на карнизах высоких домов.Серые вороны совершают регулярные перелеты осенью и весной. В сентябре — октябре они отлетают на зимовку к югу, а весной возвращаются к местам гнездовий. Например, из Подмосковья наши вороны улетают под Киев и Харьков, а на их место прилетают вороны архангельские. Таким образом, оказывается, что живущие зимой в городах и селениях вороны в своем большинстве не те, что строили здесь свои гнезда и выводили птенцов, а пришлые из мест с более суровым климатом. Только старые вороны остаются на месте в течение всего года и ведут полуоседлый образ жизни, откочевывая весной в природу, подальше от человеческого жилья. На зиму они возвращаются в города и поселки, где смешиваются с пришлыми воронами, образуя совместно с галками большие стаи.Весной вороны (самец и самка) строят гнездо и выводят потомство. Птенцов они кормят разнообразной пищей: насекомыми, моллюсками, яйцами птиц, птенцами, мышами, лягушками, ящерицами, рыбой и т. д.Через 5 недель после вылупления птенцы начинают летать. Некоторое время родители их подкармливают, а затем выводки молодых сбиваются в стаи и улетают в поисках пищи на луга, речные долины, возвращаясь в места гнездования только на ночевку.Осенью начинается отлет на зимовку сначала молодых, а затем и старых ворон. Они удаляются от родных мест на расстояние до 2 тыс. км. Это путешествие вороны совершают со скоростью до 50 км в час.Вороны довольно осторожны и наблюдательны. Они обладают хорошим обонянием, слухом и зрением, очень чутко реагируют на все, что происходит вокруг них. Известно, что о людях, совершающих какие-либо промахи, говорят: «Эх ты, ворона!» или «Ну что, проворонил!» (т. е. что-то упустил). Однако такое сравнение мало согласуется с действительными качествами ворон. Эти птицы прекрасно различают людей с учетом получаемых от них пользы или вреда и соответственно ведут себя. Например, они слетаются к той части двора, где появляется из подъезда человек с ведром, несущий его к мусорному контейнеру,— для них такой человек служит сигналом предстоящей добычи. Наоборот, вороны немедленно исчезают, если во двор вышел мальчик, который бросал в них камнями или стрелял из рогатки. Пуганые вороны остерегаются охотника с ружьем, но не обращают внимания на человека, идущего с палкой.