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(+120)*4=6812 как его решить
Математика
(+120)*4=6812 как его решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6812/4=173 173-120=53
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