12/17*n=4/7*24/51 решить уравнение
Математика
12/17*n=4/7*24/51 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12\17n=4\7 х 24\51 n=4\7 х24\51 х17\12 сокращаются 51 и 17 на 17 а также 24 и 12 на 12 n=8\21
Гость:
12/17*n=4/7*24/51 12/17n=96/357 n=96/357:12/17 n=8/21
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