12x+20+45x+25-120-30x-10=0 Решите пожалуйста уравнение)
Математика
12x+20+45x+25-120-30x-10=0 Решите пожалуйста уравнение)
Ответ(ы):
Гость:
12x+20+45x+25-120-30x-10=0 27x-85=0 27x=85 x= Ответ:
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