Помогите решить задачу очень надо расстояние между городом и зимовкой 150км из гор??да к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 километров час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел в него ...
Математика
Помогите решить задачу очень надо расстояние между городом и зимовкой 150км из гор??да к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 километров час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел в него со скоростью 15 километров в час лыжник на каком расстоянии от зимовки они встретились аэросани
Ответ(ы):
Гость:
Они встретились на 30 км от зимовки
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