Помогите решить задачу очень надо расстояние между городом и зимовкой 150км из гор??да к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 километров час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел в него ...

Математика

Помогите решить задачу очень надо расстояние между городом и зимовкой 150км из гор??да к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 километров час в это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел в него со скоростью 15 километров в час лыжник на каком расстоянии от зимовки они встретились аэросани

Автор: Гость