2 1/3 + 4 1/10 ÷ (2 7/15 - 5/12) × 5/6
Математика
2 1/3 + 4 1/10 ÷ (2 7/15 - 5/12) × 5/6
Ответ(ы):
Гость:
9.4698795181 токо нпойму зачем там между цифрами пробелы
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