Спряжение глагола скакать

Другие предметы
Спряжение глагола скакать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 сприжение окончание ать *****-------*---***6***6&6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите!! Запишите верно: двое (умники, умницы, сороки, грабли). Четверо ( ябеда, инженеры, учительница, сутки), пятеро ( львята, тигры, соколы,...
Ответить
Алгебра
Упростите выражение. можно только ответ))) Заранее спасибо)
Ответить
Математика
Решите пример 72-64:8 63:9+8 25:5+9
Ответить
Математика
Валя купила груши и разделила их поровну между шестью своими подругами. Каждой до??талось по 2целых 5/6 груши. Сколько груш купила Валя? Помогите с...
Ответить
Русский язык
Вопрос НАПИСАТЬ 5 СЛОВ ПРИ=ОКОЛО (БЛИЗОСТЬ)?
Ответить