Спряжение глагола скакать
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Спряжение глагола скакать
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1 сприжение окончание ать *****-------*---***6***6&6
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