Валя купила груши и разделила их поровну между шестью своими подругами. Каждой до??талось по 2целых 5/6 груши. Сколько груш купила Валя? Помогите с задачей очень надо

Математика

Валя купила груши и разделила их поровну между шестью своими подругами. Каждой до??талось по 2целых 5/6 груши. Сколько груш купила Валя? Помогите с задачей очень надо

Автор: Гость