Валя купила груши и разделила их поровну между шестью своими подругами. Каждой до??талось по 2целых 5/6 груши. Сколько груш купила Валя? Помогите с задачей очень надо

Математика
Валя купила груши и разделила их поровну между шестью своими подругами. Каждой до??талось по 2целых 5/6 груши. Сколько груш купила Валя? Помогите с задачей очень надо
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