Какого цвета кровь и струя при капиллярном кровотечении

Биология
Какого цвета кровь и струя при капиллярном кровотечении
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Гость:
Кажется синего не верь я не знаю
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