Доберіть іменники до прикметників: великому, сплела, чисту, знаходила, тепле, весе??і, А в реченні підкреслити головні члени: "Дюймовочка тремтіла від лютого холоду".
Українська мова
Доберіть іменники до прикметників: великому, сплела, чисту, знаходила, тепле, весе??і, А в реченні підкреслити головні члени: "Дюймовочка тремтіла від лютого холоду".
Ответ(ы):
Гость:
Великому дубу, сплела рукавички, знаходила втіху, тепле сонечко, веселі часи. Дюймовочка( підмет, підкрес. —) тремтіла( присудок, підкрес.=)
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