Доберіть іменники до прикметників: великому, сплела, чисту, знаходила, тепле, весе??і, А в реченні підкреслити головні члени: "Дюймовочка тремтіла від лютого холоду".

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Доберіть іменники до прикметників: великому, сплела, чисту, знаходила, тепле, весе??і, А в реченні підкреслити головні члени: "Дюймовочка тремтіла від лютого холоду".

Автор: Гость