Упростите выражение. можно только ответ))) Заранее спасибо)

Алгебра
Упростите выражение. можно только ответ))) Заранее спасибо)
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Гость:
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