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-12x+31=3-4x помогите решить уровнение
Алгебра
-12x+31=3-4x помогите решить уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12х+4х=-31-3 -8х=-34 х=-34:-8 х=4,25
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