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Сколько будет 2+2=? и 2*2=? и 2-2=? и 2/2=?
Математика
Сколько будет 2+2=? и 2*2=? и 2-2=? и 2/2=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×2=4 2*2=4 2-2=0 2/2=1
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