1,3x+3,8x-0,03=2,01 Помогите решить 6 класс буквенное выражение
Математика
1,3x+3,8x-0,03=2,01 Помогите решить 6 класс буквенное выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3х+3.8х-0.03=2.01 1.3х+3.8х=2.01+0.03 5.1х=2.04 х=2.04:5.1 х=0.4
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