Помогите срочно нужно самостотальная номер 294 и 292 (1) можно решить на листке и фото прислать только скорее)

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Помогите срочно нужно самостотальная номер 294 и 292 (1) можно решить на листке и фото прислать только скорее)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
294. С(-1,1) (0.7,0.49) (1.2,1.44) Просто возводишь аргумент в квадрат 
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