Помогите срочно нужно самостотальная номер 294 и 292 (1) можно решить на листке и фото прислать только скорее)

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Помогите срочно нужно самостотальная номер 294 и 292 (1) можно решить на листке и фото прислать только скорее)

Автор: Гость