1 вариант 2 задача помогите
Математика
1 вариант 2 задача помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим решение задачи, как подобие треугольников. 0,72/х=0,024/9,2 0,024*х=0,72*9,2 0,024х=6,624 х=6,624/0,024 х=276 Ответ: от дома до наблюдателя 276 м.
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