ЗАПИШИ ПО АЛФАВИТУ СЛОВА хороший,медведь,москва,ученик ,фамилия,ворона город,те??радь,сорока,хоккей,собака,заяц,россия,берёза,язык,карандаш, 2человек,воробей,народ,алфавит,ребята,берег,сентябрь,деревня,лимон,коньки,ромашка,уч...
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ЗАПИШИ ПО АЛФАВИТУ СЛОВА хороший,медведь,москва,ученик ,фамилия,ворона город,те??радь,сорока,хоккей,собака,заяц,россия,берёза,язык,карандаш, 2человек,воробей,народ,алфавит,ребята,берег,сентябрь,деревня,лимон,коньки,ромашка,учитель,родина,мороз,ветер,хозяин
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Вот алфовит а,б,в,г,д,е,ё,ж,з,и,й,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ы,э,ю,я
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