Сочинения как я помогал братику .на казахском языке. Помогите пожалуйста.
Қазақ тiлi
Сочинения как я помогал братику .на казахском языке. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менын атым имя Мен сколько лет жастамын Мынау менын энэм Ол кэшкинтай Менэн энэм 4 жАста мен уйге энэмы комектесемэн Менэн энэм умрет салуды уйретемэн P.s. это по казахском
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