Тоғызпалы ықпал дегеніміз не?

Қазақ тiлi
Тоғызпалы ықпал дегеніміз не?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоғыспалы ықпал деп - әркелкі дыбыстар қатар келіп тоғысып, екеуі де бірін-бірі еркін билей алмай, басқа дыбыстарға ауысып кетуін айтады.  Тоғыспалы ықпал заңдылықтары: Сөз ішінде немесе сөз аралығында н дыбысы мен қ дыбысы қатар келсе, не с дыбысы мен ж дыбысы қатар келсе (көршілес келсе), айтуда н дыбысы ң-ға, қ дыбысы ғ дыбысына, сондай-ақ с дыбысы өзгеріп ш-ға, ж дыбысы өзгеріп ш дыбыстарына айналады.  Мысалы: Қазан-қап (Қазанғап), Жылан-қарағы (Жылаңқарағы), Есен-келді (Есеңгелді), Дос-жан (Дошшан), Бесжан (Бешшан).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте пожайлуста предложения
Ответить
Русский язык
Допиши рядом проверочные слово. сороконожки, крошки, без конца, порядке, кроватки, ребенку, прятки, куклы, лошадки, пригожий, пелёнки, пирог, дру...
Ответить
Математика
1. запишите в виде дроби частное восьми и пяти 2. запишите в виде дроби частное дес??ти и тридцати пяти 3. Представьте в виде неправильной дроб...
Ответить
Математика
6m+m-35=21 Уравнение
Ответить
Русский язык
Исправь ошибки в выделенных словах ехал дядя без жилета выделенные слова заплати?? он штраф за это
Ответить