В словах полить,подмести,посолить какие проверочные слова?

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В словах полить,подмести,посолить какие проверочные слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полить, приставки па не бывает, подмести тоже под не бывает, посолить тоже па не бывает.
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