12 предложений с лаг лож заранее спасибо
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12 предложений с лаг лож заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лож: положить, предположить, наложить, заложить, приложить, подложить, предложить, уложить, обложить, отложить. лаг: прилагать, предполагать, предлагать, полагать, слагать, излагать, прилагательное, слагаемое, предлагаемое, излагаемое
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