Найдите область допустимых значений y=-x^2+x-20
Математика
Найдите область допустимых значений y=-x^2+x-20
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Гость:
X - любое число. х нет не знаминателей ни корней
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