М.И. Кутузов, принимая решение о сдаче Москвы, предрекал: "Наполеон - как бурный пот??к, который мы ещё не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет". Как вы понимаете слова главнокомандующего? Подумайте, прав л...

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Наполеоновские войны до 1812 года проходили примерно по одному сценарию: антифранцузская коалиция объявляла Франции войну, происходило генеральное сражение, такое как Аустерлиц, в котором побеждал Наполеон и на его же условиях заключался мир. Один из франц перебежчиков посоветовал России не давать такого сражения, затягивать на свою территорию и затягивать войну. Кутузов и возглавил подобную кампанию. Отсупали без значимых боев прямо до Бородино, где генеральное сражение все же пришлось дать. Не смотря на численное и позиционное преимущество бой был проигран. Сил защищать Москву не было. Пришлось ее оставить и сжечь, что дикость даже для тех времен. Тогда Кутузов, дабы хоть как-то оправдать такую ситуацию и произнес эту фразу. План в конце концов сработал, мира Наполеон не получил и пришлось отступать в условиях жуткого мороза, неся большие потери. Кстати говоря, армия Кутузова при параллельном марше несла аналогичные потери.