(12m - 5m)умножить на 4 = 126
Математика
(12m - 5m)умножить на 4 = 126
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открываем скобки. 12m*4-5m*4=126 48m-20m=126 28m=126 m=126/28 m=4,5 Ответ:4,5
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