137 как выполнить домашнее задание Русский язык номер 137 3 класс

Гость: Гость:

1.Горох - горошинка(корень горох , горош ) 2.( я не увидела продолжения слова )но, по моему молочко-молоко(корень молоч,молок) 3.Снег-снежинка(корень снег .снеж), Облако-облачное (корень облак ,облач) 4.(тут я тоже не увидела продолжение слово но , по моему ...)Медвежонок-Медвежонок-медведь(корень медведь,медвеж) 5.Волчица-волк(корень волч.волк) 6.Дорога - дороженька(Корень:дорог,дорож) Надеюсь помогла!В дальнейшем ( на всякий случай знай это правило к этим марфемам)И лучше иногда пробуй делать сам(а) И ещё раз надеюсь помогла!